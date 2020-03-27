О том, что Mitsubishi может приобрести часть Renault сообщают сразу несколько зарубежных изданий.

Журналисты пишут, что Mitsubishi может выкупить 10% акций компании Renault, а этот шаг поспособствует укреплению альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Подробности пока не раскрывают, да в компаниях от комментариев отказываются.

Сейчас Mitsubishi Corp владеет 20% акций Mitsubishi Motors, а у Nissan есть 15% Renault, тогда как последняя владеет 43% акций Nissan.