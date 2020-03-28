Выход Volkswagen ID.3 задерживается из-за проблем с софтом

Volkswagen решила отложить старт продаж своего электрического хэтчбека ID.3, причем модель уже производится, но продаваться она не может из-за серьезных проблем в программном обеспечении.

Еще в прошлом году сообщалось, что в Volkswagen ID.3 есть проблемы с ПО для электрокара, а с того времени компания так и не смогла их решить, что повлекло за собой смещение графика по выпуску машин на рынок.

Насколько задержится ID.3 пока неизвестно, но предполагается, что задержка немецкому автопроизводителю обойдется очень дорого, так как он может не выполнить экологические нормы и получить большой штраф.