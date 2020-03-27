УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

Отечественный автопроизводитель на базе «Буханки» создал самосвал с грузоподъёмностью 1 тонна.

Модель создана на базе бортового УАЗ 330365, а в разработке машины участвовали специалисты нижегородского Завода автофургонов (ЗАФ).

Новая модель получила платформу длиной 2 680 мм, шириной — 1 870 мм и высотой — 400 мм. Основа платформы закрыта стальными листами толщиной до 1,5 мм.

Гидроцилиндр может поднять платформу под 45 градусов, причем сама гидравлическая система питается от 12-вольтовой гидравлической станции зарубежного производства.

Платформу отдельно можно зафиксировать механическим упором. Также платформой можно управлять дистанционно, а для этого добавлен выносной пульт.

В движение новый самосвал приводится 2,7-литровым 112-сильным мотором с механической пятиступенчатой коробкой передач.

Привод у нового «УАЗа» полный. Первая партия самосвалов уже передана заказчикам. Позже будет еще выпущен самосвал на базе УАЗ «Профи».