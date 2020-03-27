Новая отзывная кампания объявлена на территории РФ, о чем сообщили Росстандарт.

26 марта на сайте ведомства опубликовали сообщение, что Audi отзывает в России кроссоверы Audi Q7 и Q8.

В общей сложности на сервис будет отправлено 246 автомобилей, которые были проданы в России с 2019 года.

В этих транспортных средствах выявили вероятность появления трещин на поперечине спинки переднего сиденья.

Из-за этого есть вероятность повреждения жгутов провода в левом сиденье. Отмечается, что трещина не нарушает прочность сиденья, а вот возможное повреждение проводов выявит диагностика.

В рамках отзыва владельцам автомобилей проведут проверку, а при необходимости будет заменена рама спинки левого сиденья. Все работы будут проведены за счет компании.