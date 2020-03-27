УАЗ «Хантер» получил дешевую версию с китайской МКПП

Ранее китайская КП предлагалась для внедорожника, но позже продажи такой версии прекратились.

Но, как выяснилось, УАЗ «Хантер» снова получил дешевую версию с китайской МКПП.

Эту комплектацию начали выпускать еще в конце прошлого года, а теперь, как выяснили журналисты Wroom.ru, она появилась у дилеров.

Речь идет о комплектации «Классик Fleet», которая является базовой и в ней предлагают пятискоростную КП от BAIC.

Использование этой трансмиссии позволило снизить стоимость внедорожника на 15 тыс. рублей. Теперь самый доступный автомобиль оценен в 752 000 рублей.