Руководитель бренда Peugeot в интервью с зарубежными журналистами рассказал о причинах отказа от кабриолетов и купе.
В Peugeot рассказали, почему массовые бренды отказываются от купе
27.03.2020 10:37
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По его словам, массовые бренды отказываются от таких моделей по причине нехватки свободных средств на развитие двухдверок.
Многие автопроизводители, чтобы оставаться конкурентоспособными сосредоточены на 5G, электромобилях и беспилотных технологиях.
Сам руководитель Peugeot Жан-Филипп Импарато предпочитает купе и кабриолеты, но он, как и президенты других компаний вынуждены чем-то жертвовать ради конкуренции.
Впрочем, Импарато говорит, что если такие автомобили снова станут востребованными, то непременно линейку купе и кабриолетов начнут развивать.
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