В Peugeot рассказали, почему массовые бренды отказываются от купе

Руководитель бренда Peugeot в интервью с зарубежными журналистами рассказал о причинах отказа от кабриолетов и купе.

По его словам, массовые бренды отказываются от таких моделей по причине нехватки свободных средств на развитие двухдверок.

Многие автопроизводители, чтобы оставаться конкурентоспособными сосредоточены на 5G, электромобилях и беспилотных технологиях.

Сам руководитель Peugeot Жан-Филипп Импарато предпочитает купе и кабриолеты, но он, как и президенты других компаний вынуждены чем-то жертвовать ради конкуренции.

Впрочем, Импарато говорит, что если такие автомобили снова станут востребованными, то непременно линейку купе и кабриолетов начнут развивать.