Renault приостановит производство автомобилей в России

Решение о временном прекращении производства было принято руководством компании, а официально об этом объявят в ближайшее время.

Renault приостановит производство автомобилей в Москве, где осуществляется сборка автомобилей Duster, Arkana, Kaptur, Koleos, Logan, Sandero и версий Stepway.

О том, что решение о временном прекращении сборке машин уже принято, сообщили журналисты портала Колеса.ру».

Одной из причин такого решения является нехватка комплектующих, поставляемых из-за границы.

Напомним, что из-за перебоев с поставками временно остановят производство Volkswagen и PSA, а еще с этой проблемой столкнулся и «Автотор».