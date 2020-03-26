Шины Hankook Optimo K715: специальная летняя модель для безопасной и комфортной езды на небольших легковых автомобилях

Каждый вид транспортных средств требует особенной резины. Hankook Optimo K715 созданы для малогабаритных машин. Они учитывают всю специфику управления такими автомобилями и облегчают его до комфортного уровня. Это обеспечивает не только удобство, но и полную безопасность, связанную с полным отсутствием усталости от постоянной и длительной езды по дорогам с разным состояние дорожного полотна. Поэтому купить шины Hankook Optimo K715 рекомендуют многие специалисты.

Компактный размер — максимальная безопасность



Резина Hankook Optimo K715 выпускается в нескольких типоразмерах, предназначенных для небольших легковых машин. Именно в этом и кроется специфика конструкции покрышек. Они имеют кордовый каркас и усиленные боковины для противостояния мелким механическим повреждениям. А вот большие нагрузки покрышки выдерживают слабо. К счастью, вес малогабаритных легковиков небольшой, а действительно высокие скорости они конструктивно не развивают. Поэтому таких показателей вполне достаточно, чтобы обеспечить длительную службу покрышек.

Симметричный узор протектора направлен на то, чтобы создать условия для безопасного вождения:

продольные канавки отвечают за высокие гидрофобные свойства;

боковые прорези помогают высушивать зону контакта;

массивные плечевые блоки предотвращают деформации во время прохождения поворотов;

центральное ребро жесткости гарантирует курсовую устойчивость и быстрый отклик на руль.

В результате все эти характеристики говорят о том, что шины Hankook Optimo K715 идеально подходят для городской езды. Их выбирают люди, которые не привыкли переплачивать за бренды, но и не хотят экономить на своей безопасности. Эта модель — идеальное сочетание цены и качества, несмотря на то, что они находятся в бюджетном сегменте.

Выбор автомобилистов

Шины Ханкук известны давно на отечественном рынке. Их всегда высоко оценивают за отменные эксплуатационные качества. Данная модель отличается особым составом резиновой смеси. Он создан для продления срока службы покрышек. Резина адаптируется к погодным условиям и остается одинаково эластичной, вне зависимости от температуры воздуха.

При этом шины совершенно не предназначены для зимней эксплуатации. При минусовых температурах они дубеют и теряют сцепление с дорогой. Езда на них превращается на катание на санях, если на асфальте есть хоть минимальное обледенение или влага. Поэтому не стоит надеяться на них, как на всесезонные.

А вот для летней эксплуатации они подходят идеально. Несколько сезонов подряд они практически не изнашиваются, а на их поверхности не появляются механические повреждения.