Двигатели MAN TGS: возможные сбои и способы их устранения

Грузовые автомобили MAN, входящие в линейку TGS, считаются одними из самых надежных и проверенных транспортных средств. Однако ни один мотор не может работать вечно, особенно в условиях повышенных нагрузок или при допущении ошибок в эксплуатации. Поэтому в работе ДВС могут возникнуть неисправности, но своевременное обнаружение признаков поломок позволит предотвратить многие проблемы.

Мотор не заводится после длительной стоянки

Если у вас не получается завести двигатель МАН TGS, в первую очередь следует проверить исправность аккумулятора. Если батарея разрядилась, после подпитки мотор опять будет в рабочем состоянии. Возможная проблема может заключаться в плохом контакте клемм аккумулятора или наличии окислений.

Причины сложностей в запуске ДВС:

Нарушение контактов стартерного механизма. Проблема может быть связана с окислением разъема, в таком случае нужно произвести очистку клемм. Если контакт изношенный, он меняется на новый. Негативное воздействие влаги на контроллер и исполнительные элементы. В результате попадания воды датчики и электроника разрушаются, нарушается контакт, происходят сбои. Неисправности, связанные с электросетью авто. Причина может состоять в износе проводки или неполадках электронных устройств и оборудования. Такие проблемы обычно связаны с электролизом, появлением плесени на платах, а также оксидацией. Выход из строя или некорректная работа блока управления мотором. Электронный модуль может работать некорректно в результате нарушения герметичности корпуса и последующей поломки микросхемы, установленной внутри. Неисправность системы блокировки мотора. Иммобилайзер используется для блокирования силового агрегата после остановки, а неполадки в его работе обычно происходят вследствие падения или скачков напряжения в электросети транспортного средства. Также блокираторы ДВС ломаются в результате сильных электромагнитных помех, к примеру появляющихся при электросварке.

Реже пользователи сталкиваются с проблемами коротких замыканий в проводке. Невозможность запуска двигателя может быть связана с низкой производительностью бензонасоса, засорением фильтров или других элементов топливной системы. Очистители относятся к категории расходных материалов, поэтому периодически требуется их замена. Качественные фильтры можно найти на разборке грузовиков в Московской области или заказать услугу доставки в любой город РФ.

Двигатель не запускается после короткой остановки

Если мотор не получается завести после кратковременной стоянки, причины могут быть следующие:

Неисправность стартера. Выход из строя можно определить по отсутствию щелчков при попытке пуска. Если у стартерного механизма плохой контакт с проводкой, подача искры также будет невозможна. Неисправности предохранительных элементов или реле. При частом пуске и остановке возможен перегрев этих деталей, а если они изношены, то быстрее перегорают. Определить неисправность можно по состоянию плавкой нити. Если этот элемент перегорел, его следует заменить. Неисправность реле можно определить, заведомо установив в соответствующее гнездо рабочее устройство. Блок управления двигателем. Причина также может состоять в попадании влаги внутрь или плохом контакте с сетью.

Еще одной частой причиной является заправка низкокачественным горючим. Если топливо грязное, в нем много примесей, оно быстро засорит систему очистки, в результате чего фильтры выйдут из строя. Это приведет к тому, что горючее не сможет поступать в цилиндры из бака, соответственно, старт мотора будет невозможен. Также следует проверить работу датчиков коленчатого и распределительного валов, удостовериться в их качественном контакте, а также исправность контроллера массового расхода воздуха. Поломка расходомера может привести к трудному старту ДВС.