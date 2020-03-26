Ремонт авто в официальном центре: деньги, потраченные с умом

В настоящее время, многие компании рекламируют услуги качественного ремонта автомобиля в частных сервисах с сомнительным уровнем обслуживания. Итогом такого обращения может быть повторный ремонт, отсутствие длительной гарантии и проблемы с официальным центром обслуживания.

Надежный ремонт машины в Харькове

На северо-востоке Украины имеется надежная компания, на сайте urban.kh.ua можно узнать подробнее про обслуживание автомобилей в Харькове. Организация выделяется штатом уникальных специалистов с многолетним опытом работы в отрасли. Длительная гарантия на весь спектр сервисных мероприятий, широкий выбор оригинальных запасных частей, возможность заказа редких узлов у брендового производителя, все это преимущества фирмы.

Порадуют клиентов и минимальные тарифы на услуги. Наличие новейшего электронного оборудования для диагностики, а также, специальные программы, тестирующие рабочие составляющие автомобилей, выявят любой скрытый недочет.

Что дает сотрудничество с официальным СТО-сервисом автомобилисту?

Любой клиент, побывавший в солидном и небольшом центре, сразу замечает огромную разницу. Плюсов у официальных организаций множество:

Предоставление длительной гарантии на ремонт

Сохранение гарантийного срока в случае недавней покупки авто

Сохранение долговечности машины, посредством применения брендовых деталей

Использование топлива, масел и технологических жидкостей высшего сорта

Тщательная диагностика и настройка оборудования при помощи современных методов

В целом, услуги официального техцентра примерно на треть дороже частных мастерских. Однако, квалификация сотрудников значительно выше. Поэтому, любой автовладелец, со временем, оценит отличный уровень сервиса. Многие клиенты размещают положительные отзывы о работе престижных центров технического обслуживания, причем хорошие оценки оставляют люди, не только недавно прошедшие СТО или ремонт, а и те, кто прошел процедуру полгода, год назад.

Вывод по рассматриваемому вопросу однозначен: если автовладелец имеет новую машину, возрастом до трех-семи лет, следует, не сомневаясь, обращаться в официальную мастерскую для ремонта. Это будет рациональной экономией денежных средств, личного времени и психологических сил. В небольшие частные автосервисы имеет смысл отправляться автолюбителям со стареньким «железным конем», в ремонт которого нерационально вкладывать значительную сумму.