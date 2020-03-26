Среди ведущих мировых производителей смартфонов одним из наиболее известных является китайская компания Xiaomi. Она была создана сравнительно недавно – в 2010 году, – однако за столь короткий отрезок времени успела добиться грандиозного успеха.

Основные преимущества смартфонов Xiaomi

Для приобретения наиболее подходящего смартфона Xiaomi надо изучить представленный на рынке ассортимент и выбрать модель в соответствии со своими потребностями. Чтобы это сделать, достаточно зайти в интернет-магазин www.sulpak.kz. Тут представлен большой выбор актуальных моделей известного китайского производителя. В число основных преимуществ, присущих смартфонам Xiaomi, входят следующие особенности:

Доступная стоимость, за счет чего приобрести такие гаджеты могут позволить себе многие потребители.

Богатый функционал даже у бюджетных моделей. За аналогичные смартфоны других производителей с тем же самым функционалом придется заплатить намного больше.

Многообразие моделей, обеспечивающее потребителям возможность выбирать подходяще устройства по самым разным критериям.

Все смартфоны Xiaomi работают на ОС Android, освоенной большей частью пользователей.

Необходимо также учитывать, что компания Xiaomi уделяет большое внимание совершенствованию своей продукции, благодаря чему технические характеристики каждой новой модели выпускаемых ею смартфонов улучшаются.

Главные недостатки смартфонов Xiaomi

Для объективной оценки мобильных устройств Xiaomi нужно принимать во внимание их отрицательные стороны. Основной минус заключается в проблемах с прошивкой. Многие модели отлично работают на территории Китая, однако после их доставки в другую страну возникает необходимость в перепрошивке для получения доступа к наиболее популярным приложениям. Сделать это самостоятельно могут далеко не все пользователи, остальные вынуждены пользоваться помощью специалистов, что требует дополнительных затрат времени и денег. Другой значительный недостаток состоит в обилии разновидностей смартфонов одной и той же модели. Разница между ними заключается лишь в одной букве наименования, при этом технические характеристики у каждого варианта свои собственные. Внешне устройства имеют большое сходство друг с другом, так что различать их трудно.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что смартфоны Xiaomi целесообразно приобретать при наличии желания сэкономить деньги. Однако при покупке нужно уделить повышенное внимание их техническим параметрам, чтобы в дальнейшем не столкнуться с неприятными неожиданностями.