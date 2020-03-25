Грязевые шины помогут преодолеть любое бездорожье

Езда на внедорожниках и в сложных условиях является особым типом удовольствия, к которой в последнее время желает приобщиться все больше людей. Водители начинают понимать, что одно дело – ездить в офис по ровненькому асфальту, не испытывая при этом совершенно никакого драйва, и совсем другое – пробираться через бездорожье на своем 4х4 приводном монстре.

Но для бездорожья нужна не только специальная машина – для этого понадобиться уделить особое внимание также и такому вопросу, как грамотный подбор резины. Рынок предлагает массу разнообразных вариантов, но чтобы максимально комфортно ездить именно по бездорожью, при этом в любое время года, лучше присмотреться на так называемые грязевые шины.

Что собой представляют грязевые шины

Данный тип шин известен общественности еще под маркировкой MT, что с английского языка переводится как Mud Terrain, то есть, предназначено для грязевой местности. Шины отличаются от обычных своей конструкцией, главная особенность которой – глубокий и достаточно агрессивный рисунок протектора.

Также можно выбирать среди некоторых типов шин, которые имеют маркировку не MT, а AT. Они также имеют похожие свойства и отлично справляются с движением авто по пересеченной местности.

На что обратить внимание при выборе

Чтобы не прогадать с грязевыми шинами, стоит смотреть на такие их важнейшие параметры:

Бренд. Куда же без этого – если Вы желаете купить качественный товар, то в наше время первостепенное значение имеет производитель. Очень достойно себя показали товары компании Comforser, в частности, шины comforser cf 3000. Они очень солидно выглядят и в пути по бездорожью дают очень хорошее сцепление с трассой;

Протектор. Ключевым элементом любой шины является тип применяемого в ней протектора. Если Вы желаете ездить по относительному бездорожью, той же пересеченной местности, то протектор может быть и не слишком агрессивным, в противном же случае стоит посмотреть на что-то более серьезное.

Тип корда. Грязевые шины должны обладать усиленным кордом, ведь они не только испытывают повышенную нагрузку, но среди бездорожья могут сталкиваться с ветками, камнями и прочими «прелестями».

Очень достойно себя показали MT шины компании Comforser, так как они отличаются лучшим для бездорожья характеристиками и при этом достаточно адекватной ценой. Зайдя на сайт производителя https://comforsermsk.ru/ можно выбирать среди массы изделий и превратить свое авто в настоящий всесезонный внедорожник!