Компания Hyundai провела рестайлинг для своего кроссовера Hyundai Tucson.
Презентовали рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson
25.03.2020 17:56
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Речь идет об обновлении автомобиля, который представлен на китайском рынке. Этот автомобиль отличается от глобальной версии немного измененной внешностью и салоном.
Китайский вариант модели отличается от предшественника новым бампером спереди, а также изменённой решеткой радиатора.
Также произошли малозаметные изменения в салоне, а в остальном это все тот же китайский Tucson. В его салоне установлен информационно-развлекательный комплекс с дисплеем на 10,25 дюйма.
Моторная гамма представлена 1,6-литровым 177-сильным двигателем, пару которому составляет семискоростная роботизированная КП.
Система привода может быть на переднюю или обе оси. Обновленный кроссовер уже начал поступать к дилерам в Китае по цене от 24 тыс. долларов.
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