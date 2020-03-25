Презентовали рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson

Речь идет об обновлении автомобиля, который представлен на китайском рынке. Этот автомобиль отличается от глобальной версии немного измененной внешностью и салоном.

Китайский вариант модели отличается от предшественника новым бампером спереди, а также изменённой решеткой радиатора.

Также произошли малозаметные изменения в салоне, а в остальном это все тот же китайский Tucson. В его салоне установлен информационно-развлекательный комплекс с дисплеем на 10,25 дюйма.

Моторная гамма представлена 1,6-литровым 177-сильным двигателем, пару которому составляет семискоростная роботизированная КП.

Система привода может быть на переднюю или обе оси. Обновленный кроссовер уже начал поступать к дилерам в Китае по цене от 24 тыс. долларов.