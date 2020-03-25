Японская компания с 3 апреля закроет все свои заводы на территории Японии, о чем в компании сообщили официально.
Toyota остановит пять своих заводов из-за падения спроса
25.03.2020 17:48
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На пяти сборочных линиях прекратят выпуск продукции из-за коронавируса, который стал причиной сокращения спроса на автомобили.
В связи с этим автопроизводитель запланировал сокращение объёмов экспорта внедорожников Toyota Prius и 4Runner.
Простой на некоторых предприятиях продлится до 15 апреля.
Планируемое сокращение объёмов составит 36 тыс. автомобилей. В какие страны планируется сокращение экспортных поставок не сообщается.
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