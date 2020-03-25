Toyota остановит пять своих заводов из-за падения спроса

Японская компания с 3 апреля закроет все свои заводы на территории Японии, о чем в компании сообщили официально.

На пяти сборочных линиях прекратят выпуск продукции из-за коронавируса, который стал причиной сокращения спроса на автомобили.

В связи с этим автопроизводитель запланировал сокращение объёмов экспорта внедорожников Toyota Prius и 4Runner.

Простой на некоторых предприятиях продлится до 15 апреля.

Планируемое сокращение объёмов составит 36 тыс. автомобилей. В какие страны планируется сокращение экспортных поставок не сообщается.