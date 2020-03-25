Polestar запустила в производство электрокар Polestar 2

Новый электромобиль компания представила еще в феврале прошлого года.

Эта новинка позиционируется как конкурент автомобилю Tesla Model 3, а создавали ее на платформе CMA от Volvo.

Компания недавно сообщила, что на китайском заводе запустила в производство электрокар Polestar 2.

Летом автомобили начнут поставлять в Европу, а затем уже стартуют продажи в Китае и США.

Стоит отметить, что вторая модель бренда Polestar стала еще и первой, которая получит новую мультимедийную систему от Google.