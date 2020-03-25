Новый электромобиль компания представила еще в феврале прошлого года.
Polestar запустила в производство электрокар Polestar 2
25.03.2020 17:34
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Эта новинка позиционируется как конкурент автомобилю Tesla Model 3, а создавали ее на платформе CMA от Volvo.
Компания недавно сообщила, что на китайском заводе запустила в производство электрокар Polestar 2.
Летом автомобили начнут поставлять в Европу, а затем уже стартуют продажи в Китае и США.
Стоит отметить, что вторая модель бренда Polestar стала еще и первой, которая получит новую мультимедийную систему от Google.
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