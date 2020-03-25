50-летний полицейский Subaru 360 выставили на аукцион

Продавать с молотка автомобиль будет аукционный дом RM Sothebys.



Там будет продан Subaru 360 1970 года выпуска, который служил в департаменте транспорта Новой Зеландии. Аукцион будет проходить 1-2 мая.

Указанный экземпляр является одним из 400 тысяч выпущенных в период с 1958 п 1971 г. автомобилей. Он имеет длину 2 990 мм, ширину – 1 300 мм, высоту – 1379 мм, а расстояние между осями составляет 1801 мм.

Выставленный на продажу экземпляр оснащен 2-цилтиндровым мотором объёмом 356 кубических сантиметров.

Его мощность составляет 25 л.с., а в паре с ним работает 4-ступенчатая механика.

Машина еще имеет сирену, световые спецсигналы, а также в комплекте будет головной убор новозеландского полицейского. За какую сумму планируют продать автомобиль не сообщается.