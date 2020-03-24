Гаражные ворота. Какие лучше выбрать? (Советы эксперта)

Эта статья будет интересна тем, кто заботится о своём автомобиле и держит его в гараже.Хочу посвятить её воротам в гараж. Тема не уникальная, как говорится, мы сами с усами, но..Есть нюансы. О них я коротенько и напишу.

Гараж строится на долгие годы, и рано или поздно владелец решит что нужно подарить своему второму дому нормальный воход. Чтоб потом не пришлос постоянно делать ремонт гаражных ворот. Это, прежде всего, секционные, подъёмные ворота.

Они отлично выглядят, хорошо удерживают тепло в помещении гаража, наконец, их можно дооснастить автоматикой и открывать не выходя из авто.

На рынке сейчас великое множество брендов, которые предлагают вам секционные ворота. Но такие уж времена, не нужно экспериментировать если возможно просто обобщить опыт прожитых поколений.

Бренд номер один в номинации «Самые крутые ворота», это Hormann. Ворота этого производителя сотканы из достоинств. Уникальные направляющие для роликов, такие делает только Hormann. Великолепные панели, наполненные хорошим экстрадированным пенопластом. Шикарные пружины с неимоверным количеством циклов работы. Правда есть один, но значительный недостаток. Цена таких ворот высока. Чтобы продавать свою продукцию производитель запустил линейку с бюджетной ценой, но это уже далеко не немецкая хваленая надёжность. Есть деньги, рассматривайте только LPUсерию ворот, нет денег идём дальше.

Бренд номер два в номинации «Круто от братьев славян», это Alutex. Производитель Республики Беларусь. Шикарный ассортимент, не дёшево, но как же радует глаз качество. На лицо не просто изделие, видно, что его не просто делали, а ещё и контролировали как делают. Поставив такие ворота в ваш домик для машины вы не ошибётесь. И потратитесь, но и не жалко, и получите вешь, за реальные деньги.

Бренд номер три «Для народа», это Дорхан. Завод расположен близ Одинцово, Московской области. Ассортимент ого..го, качество проверенное временем, кажется так говорят, когда и хвалят и не обижают. Именно секционные ворота Дорхан требуют не только комплекта железяк, но и хороших монтажников. А вот тут как повезёт. Хороший монтаж, сто лет шикарно работают и не ломаются. Кривые рученьки, вышибают слезу даже у бывалых. Зато и любые запчасти во всех концах вашего города, и не только про столицу. И хочешь усовершенствовать свои ворота, для тюнинга будешь ограничен только фантазией.

Лично я рекомендую «Для народа», как спел С. Слепаков, да простит он меня за упомянутое имя в суе, ничего не поможет если водитель «пьян». А именно это и является наиболее частой причиной механических повреждений секций ворот. Так вот секции от Дорхан, вам поставят быстрее, чем остынет двигатель вашего авто. Это же касается роликов-шмориков итд. Неоспоримый плюс.

Покупая машину, побеспокойся, где её обслуживать. Приобретая ворота, ищи хороших ремонтников. Столкнулся с кривыми ручками, но соседи подсказали. И Вам не стыдно порекомендовать компания «Сервис-Ворот». Просто хорошие ребята, я не настаиваю конкретно на них, но ищите что то похожее. Кстати шлагбаум во двор тоже потом у них заказывали.

В следующем релизе поговорим о моторчиках, не для авто, для ворот. Да прибудет сто кобыл в табуне вашего автомобиля. Удачи на дорогах.