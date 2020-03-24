Появились первые фотографии салона нового Hyundai Tucson

Кроссовер Hyundai Tucson скоро переживет смену поколений и об это модели появляется все больше подробностей.



Так, недавно в распоряжении зарубежных профилирующих изданий оказались первые шпионские фотографии, на которых показали салон автомобиля.

Снимки были сделаны в Южной Корее. Судя по ним в интерьере нового Hyundai Tucson будет приборная панель необычной формы, которая разделена на три зоны.

По предварительным данным, на фото запечатлен салон начальной комплектации автомобиля, тогда как в более дорогих версиях будет цифровая приборная панель.

Кроме этого, Tucson новой генерации будет оснащен новым рулем, а обычный традиционный рычаг коробки передач исчезнет.

Выбор режимов работы КП будет осуществляться клавишами. Еще стоит отметить появление встроенного экрана мультимедийной системы вместо парящего.

Если говорить о внешности кроссовера, то в ней будут использоваться дизайнерские решения, которые были применены в концепте Vision T 2019 года.

После смены поколений модель еще получит гибридную версию. Есть информация, что премьера Hyundai Tucson состоится в апреле.