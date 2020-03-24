Назвали самые популярные премиальные кроссоверы в России

Аналитики в России подготовили рейтинг самых продаваемых кроссоверов премиального сегмента на основе данных по их продажам за период январь-февраль.

Агентство «Автостат» назвало самые популярные премиальные кроссоверы в России. Первым в списке оказался Lexus RX, реализованный в количестве 1 680 экземпляров.

Базовая стоимость этой модели является одной из самых низких и составляет 3 481 000 рублей. BMW X3, у которого начальная цена еще ниже, чем у лидера оказался на второй строчке ТОПа.

При этом его объёмы продаж составили 962 экземпляра, а ценник стартует с отметки 3 420 000 рублей.

Следующие три места в рейтинге оказались за моделями BMW Х5, Х4 и Х7 с объёмами продаж 916, 657 и 640 реализованных единиц.

Как отмечают специалисты, самая низкая базовая стоимость среди премиальных кроссоверов оказалась у модели Audi Q5 – 3 20 000 рублей, но она находится только на девятом месте по объёмам продаж.