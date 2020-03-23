Российские аналитики рассказали о кроссоверах японских марок, которые являются лидерами на вторичном рынке.

Основной для рейтинга стали данные по продажам автомобилей в России за февраль.

Toyota RAV4 стал самым популярным японским SUV с пробегом в РФ, который был перепродан в количестве 3 373 экземпляров, что на 32% больше.

На втором месте по объёмам продаж оказался Nissan Qashqai с результатом 2 905 шт., что на 23% больше. Модель Toyota Land Cruiser входит в тройку лидеров.

Ее перепродажи в феврале составили 2 905 ед., что на 15,7% больше.

В первую пятерку лидеров еще попали Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander с показателями 2 629 и 2 278 ед. соответственно. Продажи первого выросли на 25%, а второго – на 13%.