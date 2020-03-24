Названы перспективы выхода универсала Lada Vesta SW Sport

Спортивный седан стал доступен для заказа еще в январе прошлого года, а позже стала появляться информация, что «АвтоВАЗ» выпустит Lada Vesta SW Sport.

Ранее уже замечали Lada Vesta SW Sport на тестах, и более того, эту версию даже сертифицировали, но пока не выпустили.

Журналисты «Лада Онлайн» сделали запрос в компанию «АвтоВАЗ» с просьбой рассказать о сроках выхода Vesta SW Sport.

Пресс-служба автопроизводителя объяснила, что «у компании сейчас много концептов и прототипов, но это не значит, что все они станут серийными».

Также было добавлено, что производство Vesta SW Sport в данный момент не панируется.

Поэтому пока неизвестно, когда будет выпущена Lada Vesta SW Sport, и скорее всего все будет зависеть от спроса на спортивную версию седана.