Audi уже вывела на рынок хэтчбек A3, а теперь к выходу готовится и седан.



Как сообщили зарубежные источники, новое поколение седана Audi A3 выйдет в конце года и будет иметь много общего с дизайном хэтчбека.

Его моторная гамма будет представлена двигателями, работающими с 48-вольтовой бортовой сетью.

В базовой версии гибридная система будет предлагаться с турбированным двухлитровым агрегатом с отдачей 240 л.с.

Что касается версии RS 3, то есть данные, что мощность установки у него будет 400 лошадиных сил, что окажется немного больше, чем у предшественника и AMG CLA 45.