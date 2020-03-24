Обновленный Hyundai Santa Fe засветился на шпионских фото

Это не первые снимки нового кроссовера Hyundai Santa Fe, а первые фотографии модели появились еще в начале года.

Обновленная версия станет больше и у нее появится двухэтажная оптика в стиле Hyundai Palisade.

Предположительно в моторной гамме обновленного кроссовера появится две гибридные силовые установки.



Hyundai Santa Fe был замечен на парковке, поэтому модель сфотографировали со всех сторон и даже заглянули в салоне, но там все прикрыто накидкой, поэтому видны только передние кресла.

Ранее сообщалось, что кроссовер лишится 2,4-литрового 188-сильного мотора, но будут добавлены две гибридные версии, в основе которых ляжет 1,6-литровый турбированный мотор.

В России рестайлинговый Hyundai Santa Fe появится в текущем году, но когда именно пока неизвестно.