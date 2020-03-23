Об увеличении спроса на новые машины рассказали специалисты портала «Авто.ру», которые провели исследование.

Эксперты выяснили, что спрос на новые автомобили в России увеличился на 8% в период с начала года, а стоимость машин в среднем увеличилась на 3%.

Некоторые модели, как было отмечено, прибавили в цене 5-10%. Так, например, Skoda Octavia в этом году подорожала в базовом исполнении на 9,5%, а стоимость Nissan Murano и лифтбека Skoda Superb выросла на 8,7 и 8,4%.

Такие автомобили как Nissan Terrano, Toyota Fortuner, Kia Proceed, Ceed, BMW M8 и Kia Sorento Prime стали дороже на 3-5%.

Еще 34 модели подорожали на 1-3%. Не зафиксировали пока изменение стоимости всего модельного ряда Lada, а также таких моделей как Hyundai Creta и Solaris, Skoda Rapid и Toyota RAV4.

Предположительно эти автомобили прибавят в цене в ближайшее время.