Volvo рассказала о 14-летнем универсале с пробегом 1,6 млн километров

Шведская компания рассказала про универсал, который за 14 лет проехал 1 млн миль, а это 1,6 млн км.

Как рассказали в пресс-службе компании, женщина купила Volvo V70 у официального дилера. Автомобиль использовался для нужд благотворительной организации и за 14 лет он проехал 1 млн миль.

Авто регулярно обслуживалось у официального дилера, вот только какие работы проводились при обслуживании машины не сообщается. Женщина Volvo V70 пользуется до сих пор несмотря на то, что у нее еще один универсал – Volvo V60.