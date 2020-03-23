Речь идет о программе «Семейный автомобиль», которой хотят позволить воспользоваться семьям, имеющим одного несовершеннолетнего ребенка.

Программу льготного автокредитования предложил расширить Минпромторг, который, как сообщается, уже подготовил проект постановления.

В нем также предлагают увеличить максимальную стоимость автомобиля. То есть по программе можно будет купить машины стоимость от 1,0 до 1,5 млн рублей.

Благодаря этому, как отметили в ведомстве, многодетные семьи смогут приобрести новую машину, которая будет соответствовать требованиям безопасности, а еще в такой ценовой категории можно выбрать семиместный автомобиль.