Покупка автозапчастей в США

Многие из них уже разочаровались в торговых точках, салонах и прочих местах покупки аналогичных изделий. Выходом из ситуации становится покупка необходимых изделий в интернет-магазинах, но цены в них ниже ровно настолько, сколько стоит средняя доставка по Украине. Получается, что выгоды такого заказа практически нет.

Совсем другая ситуация складывается с заказом автомобильных деталей в США. Ассортимент деталей там высок, а цены на них отличаются доступностью. Кроме того, заказ запчастей из Америки, позволяет получить качественные и надежные детали, поскольку проходят многоуровневый государственный контроль. Единственная проблема в данном случае складывается с доставкой, поскольку прямых поставок их Америки в Украину нет. Но отказываться от покупки точно не стоит, ведь для вас работает компания-посредник USAinUA.

Преимущества покупки автозапчастей в Америке

Многие автовладельцы, которые один раз воспользовались услугами посредника USAinUA и заказали товар из США, стали постоянными клиентами американских интернет-магазинов. И это вполне объяснимо, ведь у покупки в Америке есть множество весомых преимуществ:

Широкий ассортимент деталей. Вы можете выбрать все, что необходимо для ремонта или технического поддержания автомобиля, поскольку производители выпускают огромное количество запчастей. Специалисты компании USAinUA помогают в поиске необходимой продукции по индивидуальному и серийному номеру. Эта услуга предоставляется бесплатно. Доступная стоимость. Очень высокая конкуренция вынуждает продавцов снижать цены на продукцию, поэтому нередко есть возможность купить нужные детали по с выгодой до 50% от реальной их стоимости. Качество. Строгий государственный контроль и обязательное тестирование продукции – это обязательные этапы перед выпуском товаров в продажу. Благодаря им клиенты получают только качественные детали, которые прослужат долгие годы и не сломаются даже при активном использовании.

На американских порталах можно приобрести не только оригинальные детали для транспортных средств, выпущенных в Америке, но также для машин, которые сделаны в Японии, Корее и других странах мира, а цена при этом будет более чем доступной.

Выгоды обращения в USAinUA

Доставка товара из Америки – это возможно, несмотря на отсутствие прямых поставок. Помощь в получении оригинальных деталей из США оказывает компания-посредник USAinUA. За годы работы мы помогли множеству людей получить понравившуюся продукцию. Все, что потребуется для начала сотрудничества – это:

Зарегистрироваться на официальном сайте компании. Оформить заказ в режиме онлайн. Связаться с менеджером для обсуждения текущих вопросов.

После оформления заказа всю ответственность за поставку берут на себя сотрудники нашей компании. От клиента потребуется только вносить необходимые платежи вовремя. Скрытых платежей нет – заказчику сразу озвучивается сумма, которую необходимо заплатить на каждом этапе.