Продажи электромобилей с пробегом в РФ в феврале выросли на 49%

Продажи электромобилей на вторичном рынке по итогам февраля показали существенный рост.

В отчетный период, как сообщили аналитики «Автостат», продажи электрокаров выросли на 49% и составили 270 поданных единиц.

Nissan Leaf является лидером на вторичном рынке с результатом 251 проданный экземпляр в феврале. Остальные автомобили с электрической установкой продавали в штучных экземплярах.

В частности, BMW i3 и Mitsubishi I-MiEV было реализовано в количестве по 5 экземпляров.

Еще по три экземпляра было продано Tesla S и Tesla X, а также два Jaguar I-Pace и один Tesla Model 3.