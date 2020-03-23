Продажи электромобилей на вторичном рынке по итогам февраля показали существенный рост.
Продажи электромобилей с пробегом в РФ в феврале выросли на 49%
23.03.2020 19:24
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В отчетный период, как сообщили аналитики «Автостат», продажи электрокаров выросли на 49% и составили 270 поданных единиц.
Nissan Leaf является лидером на вторичном рынке с результатом 251 проданный экземпляр в феврале. Остальные автомобили с электрической установкой продавали в штучных экземплярах.
В частности, BMW i3 и Mitsubishi I-MiEV было реализовано в количестве по 5 экземпляров.
Еще по три экземпляра было продано Tesla S и Tesla X, а также два Jaguar I-Pace и один Tesla Model 3.
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