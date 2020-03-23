Новый грузовой автомобиль на топливных элементах будет разработан совместно с дочерней компанией Hino Motor.
Toyota хочет разработать грузовик на топливных элементах
23.03.2020 19:15
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Японская компания Toyota о планах по выпуску водородного тяжелого грузовика рассказала официально зарубежным журналистам.
Было сказано, что автопроизводитель намерен использовать в качестве основы модель Hino Profia, а установка будет состояться из двух батарей топливных элементов, которые разрабатывались для следующей Mirai.
Запас хода составит 600 км. Другие подробности о проекте не раскрывают.
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