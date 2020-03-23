Toyota хочет разработать грузовик на топливных элементах

Новый грузовой автомобиль на топливных элементах будет разработан совместно с дочерней компанией Hino Motor.

Японская компания Toyota о планах по выпуску водородного тяжелого грузовика рассказала официально зарубежным журналистам.

Было сказано, что автопроизводитель намерен использовать в качестве основы модель Hino Profia, а установка будет состояться из двух батарей топливных элементов, которые разрабатывались для следующей Mirai.

Запас хода составит 600 км. Другие подробности о проекте не раскрывают.