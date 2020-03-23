В России рынок люксовых машин с пробегом вырос на 25%

В феврале, как сообщили аналитики агентства «Автостат», наблюдался повышенный спрос на автомобили люксового сегмента на вторичном рынке.

В отчетный период люксовых машин с пробегом было продано 164 экземпляра, а этот показатель оказался на 25% больше.

На рынке подержанных автомобилей самым популярным был Mercedes-Benz Maybach S-Class с результатом 62 проданных экземпляра или 40% от общего показателя.

Также россияне покупали автомобили Bentley (53 ед.), Maserati 21 ед.), Rolls-Royce (14 ед.), Lamborghini (6 ед.), Ferrari (5 ед.) и Aston Martin (3 ед.).

Больше всего продаж пришлось на Москву и область, а также Санкт-Петербург.