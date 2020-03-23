Спрос на новые автомобили в Самарской области увеличился в несколько десятков процентов, а дилеры между тем сообщили о пустых складах.

О том, что в Самарской области почти все автомобили раскупили на фоне изменения цен на нефть и падения рубля, сообщает volga.news.

Журналисты уточняют, что почти все автомобили со складов были распроданы за три недели.

Ситуация с поставками между тем усугубляется и в связи с задержками в поставках как импортных автомобилей, так и российского производства в связи с использованием в них китайских компонентов и деталей, которые также вовремя не поставляют из-за коронавируса.

Кроме этого, автопроизводители подняли цены, но некоторые компании все-таки сдерживают рост цен. Впрочем, ситуация с подорожанием машин такая не только в Самарской области.

Как отмечают журналисты, ссылаясь на дилеров, последние хоть и сообщают о почти распроданных запасах, тем не менее уверяют, что дефицита автомобилей или запчастей пока не испытывают.

Еще говорится, что в целом ажиотажного спроса на машины, как в 2014 году, не ожидается.