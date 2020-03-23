Составили рейтинг самых популярных в России импортных автомобилей

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг самых популярных автомобилей, среди тех, которые ввозятся в нашу страну.

Основной для рейтинга стали данные по продажам новых машин ввезенных из-за границы за период с января по февраль 2020 года.

В отчетный период, как сообщили аналитики, россияне купили 32,1 тыс. новых импортных легковушек, а этот результат на 12% больше, чем годом ранее.

Самым популярным в России импортным автомобилем стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, реализованный в количестве 1 686 ед. в период январь-февраль.

На втором месте располагается Lexus RX, продажи которого выросли сразу на 75% до 1 680 проданных единиц. Третий результат показал китайский кроссовер Geely Atlas.

Его продажи выросли на 39% до 1 030 шт. В первую пятерку вошли Haval H6 (886 ед.; +46%) и Suzuki Vitara (867 ед.; рост в 3,3 раза).

Также самыми популярными в России импортными автомобилями стали Subaru Forester (765 ед.; +13%), Volkswagen Touareg (743 ед.; -4%), Toyota Land Cruiser (706 ед.; -28%), Mercedes-Benz GLS (637 ед.; -9%) и BMW X3 (636 ед.; рост в 3,6 раза).