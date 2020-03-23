На такой шаг американский концерн пошел на фоне падения продаж автомобилей из-за коронавируса.

В связи с этим General Motors обнулил процентную ставку по кредитам на авто и предлагает беспроцентную рассрочку сроком до 7 лет.

Беспроцентный кредит будет доступен тем клиентам, у которых есть хорошая кредитная история. Кроме этого рассрочка предполагает отсрочку платежа на 4 месяца без штрафов.

Стоит отметить, что предложение действует не на все автомобили концерна.

Так, например, беспроцентный кредит нельзя оформить на базовые версии автомобилей, либо на новый Corvette C8.

Кроссоверы бренда Cadillac можно взять в кредит не на семь, а на пять лет.