Эксперты выяснили, какая модель Mercedes наиболее надежная?

Авто Мерседес у многих ассоциируется с благосостоянием, высоким социальным статусом и успехом. Транспортные средства этого концерна уже давно официально признаны «представительскими». Разнообразие всех моделей мирового производителя настолько большое, что автолюбителям становится сложно уследить за всеми авто Mercedes.

Помимо традиционных транспортных средств, производитель также порадовал клиентов спортивными и эксклюзивными выпусками, которые просто поражают своим видом и характеристиками. Выбирая машину из такого большого разнообразия, покупатели часто руководствуются показателем надежности. Поэтому стоит разобрать, какая же модель является наиболее надежной.

Сравнение по классам

Однозначного ответа на вопрос о надежности конкретной модели нет, поскольку за весь период существования концерн выпустил большое количество машин. И если современные модели еще можно сравнить, то со старыми машинами дел обстоит иначе.

За годы работы компания Мерседес не один раз возглавляла рейтинги лучших производителей, и большинство его машин достойны названия «самая надежная модель». В это же время недопустимо сравнивать лидеров современного рынка и представителей 70 годов. Лучше всего выбирать надежное авто в рамках одного класса, а их у Mercedes немало. Разберем основные и них.

Сколько классов машин есть у Мерседес?

Концерн представляет покупателям семь классов машин, которые отличаются между собой по объемам и типах кузова. Такое разнообразие позволяет клиенту выбрать транспорт на все случаи жизни. Каждый класс обозначается буквой из латинского алфавита.

А-класс

Характеризуется высоким уровнем компактности. Транспортные средства из этой категории считаются самыми миниатюрными из всех моделей, представленных концерном Мерседес. Они обладают исключительно кузовом хэтчбэк. Если у вас нет деток, и вы хотите приобрести качественное авто немецкого производства, то этот класс станет оптимальным вариантом.

В-класс

Автомобили этой категории обладают тем же кузовом, что и их предшественники. Но помимо кузова хэтчбэк, модели имеют еще и отличительную черту – большая вместимость. Это делает их подходящим вариантом для небольших семей.

С-класс

Авто, относящиеся к этому классу, являются самыми представительными из всех моделей Мерседес. Модели отличаются особенно выгодным соотношением качество-цена. Это класс представлен седанами, которые сочетают в себе внешнюю красоту и удобство.

Е-класс

Все авто, которые относятся к этой категории, отличаются повышенным уровнем комфортности. Каждая деталь машины разработана для максимального удобства водителя и пассажиров. Разнообразие машин Е-класса включает купе, седан, кабриолет и универсал.

S-класс

Этот класс автомобилей предназначен для тех покупателей, которые хотят всем продемонстрировать свой статус. Представители указанной категории можно охарактеризовать несколькими словами: солидность, престиж и роскошь.

Концерн Mercedes также выпускает модели класса «G» и «М». Машины из класса «G» отличаются более брутальным видом, а класс «М» включает внедорожники, которые отлично подходит путешественникам.

Чтобы выбрать наиболее надежный автомобиль Мерседес, стоит ориентироваться, прежде всего, на ваши потребности и финансовые возможности. Все модели этого производителя отличаются необыкновенной прочностью, комфортом и красивым внешним видом. Что касается надежности, то здесь уже все зависит от определенного класса. Чтобы получить более подробную информацию о каждом классе, можно обратиться к официальному дилеру в вашем городе.