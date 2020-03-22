Российские аналитики рассказали, какие автомобили иностранных брендов встречаются в автопарке чаще всего.

Аналитики агентства «Автостат» опубликовали рейтинг самых популярных иномарок в автопарке РФ по состоянию на начало 2020 года.

Итак, первым в списке оказался KIA Rio с результатом 842 900 экземпляров. Следующие две строчки в рейтинге оказались за Hyundai Solaris и Ford Focus, которых насчитали 798 000 и 750 800 единиц.

В первую пятерку самых распространенных в стране иномарок попали Toyota Corolla (708,5 тыс. ед.) и Renault Logan (707,7 тыс. ед.), а в десятке еще числится Chevrolet Niva (637,3 тыс. ед.), Volkswagen Polo (519,5 тыс. ед.), Toyota Camry (456,5 тыс. ед.), Toyota RAV4 (424,7 тыс. ед.) и Daewoo Nexia (421,7 тыс. ед.).