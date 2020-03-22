Стоимость нескольких моделей марки на российском рынке стала выше от 10 до 50 тыс. рублей.
В России подорожали некоторые модели Kia
22.03.2020 18:24
12 0
На измененные ценники ряда моделей обратили внимание журналисты портала Wroom.ru.
Как выяснилось, некоторые модели бренда Kia, а именно Picanto, Rio, Cerato, Optima, K900, Sportage, Sorento Prime и Ceed подрожали в России.
Меньше всего прибавили в цене KIA Picanto и Rio, которые стали дороже на 10 тыс. рублей.
На 15 тыс. рублей дороже теперь обойдутся KIA Cerato и KIA Ceed, а прибавка в цене для KIA ProCeed и Optima составила 20 тыс. рублей.
Больше всего подорожали KIA Sportage и KIA Sorento Prime – на 50 тыс. рублей.
Комментарииcomments powered by HyperComments