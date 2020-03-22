В России подорожали некоторые модели Kia

Стоимость нескольких моделей марки на российском рынке стала выше от 10 до 50 тыс. рублей.

На измененные ценники ряда моделей обратили внимание журналисты портала Wroom.ru.

Как выяснилось, некоторые модели бренда Kia, а именно Picanto, Rio, Cerato, Optima, K900, Sportage, Sorento Prime и Ceed подрожали в России.

Меньше всего прибавили в цене KIA Picanto и Rio, которые стали дороже на 10 тыс. рублей.

На 15 тыс. рублей дороже теперь обойдутся KIA Cerato и KIA Ceed, а прибавка в цене для KIA ProCeed и Optima составила 20 тыс. рублей.

Больше всего подорожали KIA Sportage и KIA Sorento Prime – на 50 тыс. рублей.