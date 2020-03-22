Объявили дату начала продаж минивэна Volkswagen Viloran

Новый роскошный минивэн дебютировал в Китае в конце прошлого года.



Теперь немецкая компания сообщила, когда новинка поступит в продажу. Согласно данным местных СМИ, минивэн Volkswagen Viloran станет доступен для заказа в апреле, тогда как первые партия автомобиля отправят к дилерам в начале лета.

Стоимость и комплектации модели до сих пор не объявлены. Предварительная цена составит 321 900 юаней или чуть более 2,9 млн рублей.

Volkswagen Viloran разработан на глобальной платформе MQB. Длина машины составляет 5 346 мм, ширина — 1 976 мм, высота — 1 781 мм, а расстояние между осями будет 3 180 мм.

В Китае роскошный семиместный Viloran будет предлагаться с двухлитровым турбомотором мощностью 220 л.с.

Пару агрегату составит 8-диаппазоный «автомат». Также будет предлагаться и гибридная версия, но она появится позже.