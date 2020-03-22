Nissan запатентовала новый логотип и показала его в Сети, и как оказалось теперь он у автопроизводителя двухмерный.
Компания Nissan серьезно изменила свой логотип
23.03.2020 01:55
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Новый логотип очень сильно отличается от того, что мы привыкли видеть сейчас.
Название марки осталось на прежнем месте, но теперь нет горизонтальной линии, а круг стал разомкнутый.
Пока неизвестно, какая модель компании получит новый логотип. Помимо основного логотипа также была изменена и эмблема линейке Z.
Предположительно его применят на идеологическом преемнике модели 370Z.
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