Компания Nissan серьезно изменила свой логотип

Nissan запатентовала новый логотип и показала его в Сети, и как оказалось теперь он у автопроизводителя двухмерный.

Новый логотип очень сильно отличается от того, что мы привыкли видеть сейчас.

Название марки осталось на прежнем месте, но теперь нет горизонтальной линии, а круг стал разомкнутый.

Пока неизвестно, какая модель компании получит новый логотип. Помимо основного логотипа также была изменена и эмблема линейке Z.

Предположительно его применят на идеологическом преемнике модели 370Z.