Составлен рейтинг топ-5 бюджетных спорткаров весны 2020 года

На российском рынке самым доступным спорткаром зарубежного производства является Mini Cooper S JCW, который в дилерских центрах можно купить по цене от 2 100 000 рублей.

В России представлено небольшое количество «заряженных» автомобилей, что связано с низким спросом на модели из-за их непрактичности и высокой цены.

Даже корейский «заряженный» хэтчбек Hyundai i30N сейчас предлагают от 2 200 000 рублей.

По данным специалистов CarsWeek, в ТОП-5 бюджетных спорткаров весны 2020 года еще вошли Subaru WRX и BMW Z4 sDrive30i.

Эти модели продают от 2 899 000 и 3 990 000 рублей соответственно.

Замыкает рейтинг Porsche 718 Cayman. Эта роскошная модель с 300-сильным агрегатом доступна для покупки за 4 180 000 рублей минимум.