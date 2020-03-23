Студенты Skoda построят родстер на базе хэтчбека Skoda Scala

Студенты компании Skoda займутся разработкой родстера на базе хэтчбек Scala. Они уже показали свои дизайнерские решения и теперь им до июля нужно создать новую модель.

Разработкой родстера будет заниматься 20 студентов чешской марки. Молодые специалисты создали дизайн-скетчи автомобиля и показали их главному дизайнеру Skoda.



Презентацию родстера студенты должны провести в июне 2020 года.

Напомним, хэтчбек Scala на европейском рынке сменил универсал и лифтбек Rapid. «Пятидверку» представили в 2018 году.

Новая модель на базе Scala станет седьмой по счету работой студентов чешского автопроизводителя. Ранее ученики создали пикап Mountiaq, в основе которого использовался Kodiaq.