Эксперты рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

О том, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го рассказали эксперты «Российской газеты».

Они попытались ответить на один из наиболее часто задаваемых вопросов автомобилистов, которые очень часто изучают инструкцию, пытаясь найти нужную информацию, или шерстят интернет-форумы.

Впрочем, в зависимости от автомобиля, неясность есть и со стороны автопроизводителей. Например, ранее АвтоВАЗ рекомендовал для Гранты АИ-92, тогда как после обновления уже допускают и АИ-95.

Подобная ситуация и с Renault Duster, а в таких моделях как Hyundai Creta и Kia Rio, а также китайских авто допускается АИ-92.

В любом случае эксперты советуют придерживаться рекомендациям автопроизводителя, так как при использовании нерекомендованного топлива автомобилист столкнется с вредоносными детонациями силового агрегата.

Однако в случаях, когда на лючке есть надписи «не ниже АИ-92» или 92, 95, то лучше выбирать бензин с более высоким октановым числом.

Тут объясняется выбор тем, что топливо с более низким октановым числом будет расходоваться больше, и в результате сэкономить на нем не получится.

С другой стороны низкооктановый бензин приведет к снижению тяги.

Что касается смешивания АИ-92 и АИ-95, то если ранее это можно было делать в любых пропорциях, то теперь из-за усложнения производства и изменений в составе топлива, смешивание не рекомендуется, так как это ухудшит конечный состав смеси, а некоторые добавки и вовсе перестанут работать.