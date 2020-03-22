Volkswagen не намерен выпустить «заряженный» Polo R

Было сказано, что компания будет расширять линейку Volkswagen R, но самых дешевых моделей в ней ожидать не стоит.

Самой доступной и компактной моделью среди «заряженных» будет Golf R, о чем заявил руководитель спортивного подразделения Volkswagen R Йост Капито.



Таким образом, Polo R ожидать не стоит, так как на разработку данной серии нужно потратить большие средства, а спрос на такие модели очень низкий.

Сейчас Volkswagen активно развивает модельный ряд кроссоверов, и естественно у них будут появляться «зараженные» версии. Недавно серия Volkswagen R пополнилась T-Roc R и Touareg R.