Глава Volkswagen R рассказал журналистам издания Car Throttle про дальнейшее развитие «заряженных» моделей.
Volkswagen не намерен выпустить «заряженный» Polo R
23.03.2020 01:01
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Было сказано, что компания будет расширять линейку Volkswagen R, но самых дешевых моделей в ней ожидать не стоит.
Самой доступной и компактной моделью среди «заряженных» будет Golf R, о чем заявил руководитель спортивного подразделения Volkswagen R Йост Капито.
Таким образом, Polo R ожидать не стоит, так как на разработку данной серии нужно потратить большие средства, а спрос на такие модели очень низкий.
Сейчас Volkswagen активно развивает модельный ряд кроссоверов, и естественно у них будут появляться «зараженные» версии. Недавно серия Volkswagen R пополнилась T-Roc R и Touareg R.
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