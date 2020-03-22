Продажи машин KIA по программе «KIA Уверен» выросли на 25%

Как отмечают в пресс-службе компании, этот результат оказался на 25% больше, чем в феврале 2019 года. В первые два месяца подержанных машин марки было продано 1 330 экземпляров.

В программе «KIA Уверен» в России участвует уже 116 дилеров. Напомним, что все автомобили KIA с пробегом которые предлагаются по программе «KIA Уверен», проходят проверку, и их пробег не больше 150 тыс. км или до 5 лет.

На продажу машину выставляют после технической проверки с оригинальным ПТС.

Как сообщают в компании, автомобили поступают в дилерам как из парков официальных дилеров KIA, так и от клиентов, которые сдали свою машину по программе трейд-ин.