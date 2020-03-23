Спорткар Subaru BRZ получил прощальную версию BRZ Final Edition

Subaru показала спецверсию BRZ Final Edition — это финальная версия купе, которая будет выпущена тиражом 100 ед.

Представленная версия предназначена для немецкого рынка и тут она будет предлагаться по цене от 40 270 евро.

Финальный вариант отличается дополнительным декором, перенастроенной подвеской, которая стала жёстче, и новыми цветами кузова.

BRZ Final Edition будет доступен в черном цвете, а за доплату можно заказать ярко-синий оттенок. Больше всего изменений в купе произошло в салоне.

В нем появилась премиальная ткань и натуральная кожа. Также были добавлены специальные коврики и шильдики с указанием серии.

Мотор у BRZ Final Edition установлен, как и на обычном купе, а это 2,0-литровый 200-сильный оппозитный агрегат с шестиступенчатой механической передач.

За доплату в размере 1700 евро можно заказать 6-диаппазонный «автомат».