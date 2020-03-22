Китайская JAC привезет в Россию несколько новинок



Некоторые новинки появятся уже в этом году, а другие возможно появятся до конца года или выйдут в следующем году. Так, на этот год запланирован старт продаж кроссовера JAC S7 и лифтбека JAC A5.

Первый уже проходит в России сертификацию. О сроках начала продаж и подробности объявят дополнительно.

Также на российский рынок запланирован выход нового большого пикапа с названием Т8. Подробности о последнем, как и о лифтбеке не раскрываются.