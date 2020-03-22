Китайский автопроизводитель порадует российских автомобилистов своими новинками.
Китайская JAC привезет в Россию несколько новинок
22.03.2020 15:13
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Некоторые новинки появятся уже в этом году, а другие возможно появятся до конца года или выйдут в следующем году. Так, на этот год запланирован старт продаж кроссовера JAC S7 и лифтбека JAC A5.
Первый уже проходит в России сертификацию. О сроках начала продаж и подробности объявят дополнительно.
Также на российский рынок запланирован выход нового большого пикапа с названием Т8. Подробности о последнем, как и о лифтбеке не раскрываются.
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