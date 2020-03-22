Кризис в России повысит спрос на отечественные автомобили

Эксперты предрекли популярность отечественных и более доступных автомобилей на фоне обвала рубля и из-за ситуации с коронавирусом.

Эти факторы заставили некоторых автопроизводителей поднять стоимость машин, а другие автомобильные компании пока наблюдают на ситуацией и планируют постепенное повышение цен, либо изменение ценников чуть позднее.

Как ранее прогнозировали эксперты, до конца года среднее удорожание новых машин может достигнуть показателя 20%.

Вслед за новым рынком изменятся цены и на вторичном авторынке, причем сумма удорожания будет сопоставима процентному подорожанию новых авто.

Также эксперты говорят, что россияне начнут выбирать более доступные предложения на рынке, в том числе чаще начнут останавливать выбор на отечественных легковушках.

На фоне иномарок российские машины подорожают меньше всего. Кроме этого, прогнозируется изменение цен в большую сторону на запчасти и обслуживание.