Отрасль строительства охватывает многие направления, включая создание путей сообщения, возведение мостов, тоннелей, дорог и их ремонт.

Дорожное строительство в России предполагает соблюдение необходимых технологий и норм. От правильного проектирования работ и использования определённых материалов будет зависеть качество дорожного полотна.

Так же немаловажны здесь знания и опыт специалистов, наличие современной профессиональной техники и инструмента.

Особенности строительства дорог

Дорожное строительство в основном представлено шоссейными и автомобильными трассами.

В стандартном варианте дорога состоит из:

земляной подушки;

дорожного основания;

верхнего слоя покрытия.

В целом система оборудуется:

обочинами;

дренажными устройствами;

мостами, акведуками;

объектами регулирования движения (переходы, светофоры).

Основание предполагает наличие подстилающего покрытия, состоящего преимущественно из грунта. Его функция состоит в распределении нагрузки на дорожное полотно при интенсивной эксплуатации.

Материалы для дорожного строительства

Сегодня используются следующие виды материалов в зависимости от их состава:

каменистые;

грунтовые;

на основе керамики;

разные бетоны и производные от них;

минеральные смеси и органические адгезивные вещества;

геосинтетические материалы.

Верхнее покрытие, помимо стандартного асфальта, может состоять из:

асфальтобетонной смеси;

насыпных материалов: щебня, гравия, в том числе со специальной битумной пропиткой;

бетона на портландцементе;

грунта пропитанного.

Приоритет из вышеперечисленного перечня остаётся за щебнем. От его характеристик напрямую зависит качество готового дорожного покрытия. При этом осадочные рыхлые горные и скальные породы (известняк, доломит) применимы для финишных работ, а породы магматического происхождения (гранит, габбро) используются для оснащения нижних слоёв.

Дорожное строительство и ремонт не ограничивается только выбором материалов и техники. Здесь учитывается множество факторов: климатические условия в конкретных регионах, сезонность работ, выбор материалов для определённой местности, условия эксплуатации, возможные нагрузки на полотно. Все эти критерии сначала высчитываются и проверяются специалистами, и только потом принимается решение о целесообразности строительства.