Дорожное строительство
20.03.2020 21:54
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Отрасль строительства охватывает многие направления, включая создание путей сообщения, возведение мостов, тоннелей, дорог и их ремонт.
Дорожное строительство в России предполагает соблюдение необходимых технологий и норм. От правильного проектирования работ и использования определённых материалов будет зависеть качество дорожного полотна.
Так же немаловажны здесь знания и опыт специалистов, наличие современной профессиональной техники и инструмента.
Особенности строительства дорог
Дорожное строительство в основном представлено шоссейными и автомобильными трассами.
В стандартном варианте дорога состоит из:
- земляной подушки;
- дорожного основания;
- верхнего слоя покрытия.
В целом система оборудуется:
- обочинами;
- дренажными устройствами;
- мостами, акведуками;
- объектами регулирования движения (переходы, светофоры).
Основание предполагает наличие подстилающего покрытия, состоящего преимущественно из грунта. Его функция состоит в распределении нагрузки на дорожное полотно при интенсивной эксплуатации.
Материалы для дорожного строительства
Сегодня используются следующие виды материалов в зависимости от их состава:
- каменистые;
- грунтовые;
- на основе керамики;
- разные бетоны и производные от них;
- минеральные смеси и органические адгезивные вещества;
- геосинтетические материалы.
Верхнее покрытие, помимо стандартного асфальта, может состоять из:
- асфальтобетонной смеси;
- насыпных материалов: щебня, гравия, в том числе со специальной битумной пропиткой;
- бетона на портландцементе;
- грунта пропитанного.
Приоритет из вышеперечисленного перечня остаётся за щебнем. От его характеристик напрямую зависит качество готового дорожного покрытия. При этом осадочные рыхлые горные и скальные породы (известняк, доломит) применимы для финишных работ, а породы магматического происхождения (гранит, габбро) используются для оснащения нижних слоёв.
Дорожное строительство и ремонт не ограничивается только выбором материалов и техники. Здесь учитывается множество факторов: климатические условия в конкретных регионах, сезонность работ, выбор материалов для определённой местности, условия эксплуатации, возможные нагрузки на полотно. Все эти критерии сначала высчитываются и проверяются специалистами, и только потом принимается решение о целесообразности строительства.
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