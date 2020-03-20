Новый кроссовер был представлен в конце ноября 2019 года и его выход на рынок откладывался несколько раз, в том числе и из-за коронавируса.
Стартовали продажи кроссовера Jetta VS7 от Volkswagen
20.03.2020 21:43
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При этом теперь компания сообщает, что передала клиентам первые экземпляры нового кроссовера Jetta VS7, созданного на базе Skoda Karoq.
Модель предлагается для заказа с единственным 1,4-литровым 150-сильным ДВС, пару которому составляет шестискоростной автомат и переднеприводная система.
Минимальная стоимость Jetta VS7 составляет 106 800 юаней или 1,2 млн рублей. Топовый вариант обойдется в 136 800 юаней или 1,55 млн рублей.
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