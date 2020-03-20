Аэрозольная краска для автомобилей: как выбрать и как пользоваться?

С помощью автоэмали в баллончиках можно быстро реставрировать лакокрасочное покрытие автомобиля. Такой способ кузовного ремонта удобен и не требует обращения в автосервис. Аэрозольная краска для автомобилей практически не отличается по составу от красок, используемых профессиональными мастерами. Аэрозольные автоэмали отлично подходят для локальных ремонтов и не нуждаются в создании специальных условий для сушки.

Как использовать краску в баллончиках?

При покраске автомобиля в условиях СТО применяется специальное оборудование. Автомобильная краска в баллончике позволяет в точности повторить такое окрашивание. С помощью аэрозольного распылителя проводится нанесение лакокрасочного материала, который равномерно покрывает окрашиваемую поверхность. Качественная аэрозольная краска для автомобилей даст потрясающий результат и позволит восстановить эстетические свойства автомобиля.

Технологический процесс окрашивания аэрозольным баллончиком в точности повторяет стандартное окрашивание и состоит из следующих этапов:

обработка участка абразивами, обеспыливание и обезжиривание поверхности;

шпатлевка и подготовка основания, аналогичная предыдущему этапу;

нанесение грунтующего слоя составом, совместимым с наносимой автоэмалью;

окрашивание в 2 или 3 слоя с паузами на промежуточную сушку;

исправление возможных дефектов и нанесение слоя лака.

Аэрозоли общего и специального назначения

Автомобильная краска в баллончике маркируется так же, как и все остальные автоэмали. С помощью кода цветового обозначения можно легко подобрать нужный оттенок. При правильном выборе цвета восстанавливаемый участок будет неотличим от других кузовных деталей. Автокраска в баллончике обычно используется для локальных малярных работ. Покрыть таким составом весь кузов будет сложно, ввиду возможных дефектов. Для полной покраски авто лучше воспользоваться профессиональными средствами.

Аэрозоли могут дополняться грунтами, металликами, а также присадками и модификаторами. Такие составы не только образуют прочную плёнку, но и не отслаиваются в процессе эксплуатации. Сегодня автомобильная краска в аэрозоли уже не вызывает удивления и позволяет самостоятельно справиться с мелким ремонтом, устранить сколы, царапины и потёртости лакокрасочного покрытия. Такие автоэмали выпускаются огромным ассортиментом, и найти нужный цвет не составит труда.