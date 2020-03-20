Renault вывела на рынок спортивную версию Sandero GT Line

Новая модификация автомобиля стала доступна для покупки пока только на аргентинском рынке, но такую версию обещают вывести и на другие рынки.



Новинка Sandero GT Line создана на базе хэтчбека в комплектации Zen, но дополнена накладками на порогах, хромированным диффузором в заднем бампере, а также затемненными фонарями, большим спойлером и колесными дисками на 16 дюймов, которые имеют эксклюзивный дизайн.

В салоне также появились декоративные элементы и увеличенный экран мультимедийной системы. Что касается двигателя, то в Sandero GT Line предложат 1,6-литровый бензиновый ДВС с отдачей 115 л.с.

Ему пару составит пятискоростная механика или вариатор. Оценили новинку в 995 100 песо или 1,26 млн рублей, и это стоимость за вариант с механической КП, тогда как ценник модели с вариатором составит 1 053 000 песо или 1,33 млн рублей.